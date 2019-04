El PP de Petra defiende la legalidad técnica y administrativa del nuevo parking

El equipo de gobierno de Petra (formado por el PP y El Pi) ha defendido tanto la legalidad de los trabajos que en estos momentos se están llevando a cabo en lo que será el nuevo aparcamiento de la salida de Sant Joan, como la escrupulosidad a la hora de publicitar el proyecto para que pudieran concurrir todas aquellas empresas que lo desearan. Lo hace en respuesta a la denuncia de Més per Petra que les acusa de iniciar las obras sin permiso del Consell.

Así, el concejal del PP Miquel Santandreu recuerda que la oferta se publicitó en el perfil de contratante de la plataforma de contractos del sector público. "El proyecto cuenta con todos los informes pertinentes tanto a nivel administrativo como a nivel técnico", explica antes de apuntar que "en estos momentos lo único que se está haciendo es limpiar, allanar y cerrar el perímetro del terreno, como puede hacer cualquier particular con un solar".

Respecto a las críticas de la portavoz de Més per Petra, Caterina Mas, sobre el mal ejemplo que está dando el Ayuntamiento a sus vecinos al empezar una obra en rústico sin los permisos del Consell de Mallorca, Santandreu se pregunta: "¿Cómo puede ser que dentro de su grupo no haya un portavoz más legitimado que ella para hablar sobre este tema?. La señora Mas es la que no hizo nada para sancionar la nave ilegal de su marido construida en terreno rústico. No puede dar precisamente lecciones".