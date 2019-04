Bodas de oro de la cofradía de San Isidro de sa Pobla, dedicada a la payesía

La cofradía de Sant Isidre Llaurador fue fundada en 1969 por un grupo de once hombres que pensaron que, en una villa eminentemente agrícola como es sa Pobla, no podía faltar una cofradía de Semana Santa que honrara al patrón de los agricultores. Aquel mismo año los once cofrades y su paso salieron a las procesiones del Jueves y el Viernes Santo. Este año la cofradía cumple medio siglo.

Los cofrades fundadores eligieron como presidente al conocido Joan Villalonga de Arriba, que hoy todavía ostenta el cargo. Joan de sa Farmàcia", como se le conoce popularmente, también fue durante 23 años presidente de la Associació de Confraries de sa Pobla, fundada en 1989 y que actualmente preside Llorenç Gelabert con Villalonga como secretario.

La vestimenta que lucen los penitentes de la cofradía de San Isidro consta de una túnica blanca con botones dorados, cinturón o lazo dorado atado con un lazo al costado de la cintura. La capa y la caperuza son del mismo color dorado. En la parte pectoral de la capa figura estampada la imagen de San Isidro y el nombre de la cofradía. Complementa la vestimenta un rastrillo metálico que portan con la mano y rastrean sobre el asfalto, produciendo un acompasado sonido especial. La punta superior del mango del rastrillo sostiene el elemento de iluminación. Del mismo mango, también pende un cordel, elemento que, como el rastrillo, hace referencia a la payesía.

El paso, incorporado el mismo año de la fundación de la cofradía, se denomina El beso de Judas y contiene las imágenes de Jesús y la de Judas Iscariote en posición de besar a su maestro. Detrás de ambos protagonistas aparece la imagen de un centurión armado. La figura del paso, fabricada en Olot, costó 517.440 pesetas, a las que se añadieron otros gastos por un valor de 93.015 pesetas en concepto de vestimenta, carpintería, electricidad, transporte, herrería, ferretería y fotografía.

La cofradía de San Isidro incorporó su estandarte en 1987. Se trata de un estandarte bordado sobre una tela de color blanco y se caracteriza por portar la imagen de San Isidro en su parte central.