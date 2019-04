Los expertos advierten de la banalización del alcohol en Magaluf

Magaluf apenas se acaba de despertar este año. Y los excesos siguen allí. Cuando la temporada empieza a dibujarse y aún no ha cobrado forma, han saltado ya al ruedo mediático esta semana dos sanciones del Ayuntamiento: una, a ocho bares vinculados a una página web que promocionaba una oferta etílica de 20 horas y otra, a una empresa que forzó la puerta de acceso al embarcadero de Magaluf para poder embarcar a casi 200 turistas en una party boat, lo que está prohibido en este punto costero.

Las primeras sanciones de la temporada dan la sensación de que la administración quiere cortar en seco al rival incívico desde el pitido inicial del partido. "En previsión de según qué comportamientos, hemos empezado a trabajar, a adelantarnos a los acontecimientos desde el inicio", argumenta el teniente de alcalde de Seguridad de Calvià, Andreu Serra (PSOE), quien señala a un determinado grupo de empresarios de la zona como responsables de no querer pasar la página del 'viejo Magaluf'.

"Mientras sigan los mismos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo lo mismo", se lamenta Serra. Y, cuando habla de "lo mismo", habla de lo que todo el mundo sabe, del turismo de borrachera que se resiste a dar paso al futuro y que no quiere saber nada de reconversiones.

Un turismo de borrachera que se evidenciaba esta semana en especial con la oferta que se podía encontrar en la web de Magaluf Events, con un anuncio de una concursante británica en programas de telerrealidad, Charlotte Crosby. Por poco más de cien euros, se le ofrecían al turista pases para varias fiestas con alcohol ilimitado durante su estancia.

El anuncio –que aún se puede ver en Youtube, no así en la web de Magaluf Events, que no se puede consultar por "labores de mantenimiento– muestra jóvenes sonrientes en bañador en un barco en medio del mar, copas glamurosas de champán y parties (fiestas, en inglés) en todos los formatos que uno se puede imaginar: fiestas en la piscina, fiestas de la 'luna llena', fiestas de blanco, fiestas en nightclubs...



"Tarifa plana de alcohol"

"Lo que están ofertando estos empresarios es como una tarifa plana de consumo de alcohol. Algo totalmente diferente a lo que es el uso socialmente aceptado. El uso que se está proponiendo aquí es 'Colócate', sin más", afirma José María Piñero, vocal del Colegio Oficial de Psicología de Balears (COPIB), especializado en adicciones.

La banalización del consumo etílico y su vinculación automática con un mundo de diversión encubre la realidad de lo que es el alcohol, advierte Piñero. "No hay que olvidar que el alcohol es una droga. Por mucho que sea legal, no deja de ser eso, una droga. Afecta al sistema nervioso central. No es lo mismo tomarse una cerveza que pegarse un atracón de alcohol. Nuestra capacidad de autocontrol baja entonces a cero", argumenta el psicólogo, quien avisa de que estas ingestas masiva de alcohol en un corto periodo de tiempo son características de los países anglosajones.

Para Montse Juan, de Irefrea, una red europea dedicada a investigar y prevenir los riesgos que afectan a la juventud, una de las claves reside en una "industria depredadora" que intenta sacar todo el provecho del verano con este tipo de ofertas. "Hay que recalcar que en Mallorca hay una gran parte de la industria concienciada con, por decirlo de alguna manera, una venta ética del alcohol. Pero tenemos otra industria que no está dispuesta a cumplir las normas. Es una industria depredadora, que sólo viene a hacer dinero rápido", afirma Montse Juan. "Es verdad que hay una industria depredadora", corrobora el presidente de la asociación de comercios turísticos Acotur, Pepe Tirado. "No respetan las normas. Aprovechan todo tipo de negocios. No sólo venta de alcohol. También cambio de divisas, menudeo...", dice.



Cambios normativos

En todo caso, Montse Juan destaca que en la isla "cada vez hay más sensibilización de que el alcohol afecta muy negativamente a la sociedad". Y menciona en este sentido el trabajo en red desempeñado por la Plataforma per un Oci de Qualitat a Balears. Ella considera que hacen falta nuevas herramientas normativas tanto a nivel estatal como autonómico. Y apunta que los ayuntamientos cuentan con margen para actuar, a través de ordenanzas. Desde Calvià, Serra recuerda que la ordenanza de convivencia fija multas para los que hagan este tipo de promociones etílicas, pero reclama también un cambio en la Ley de Salud Pública para reforzar la lucha contra estas prácticas.