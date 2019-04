El alcalde de Sineu obliga por decreto a la Policía Local a prestar servicio en Semana Santa

El conflicto latente entre el equipo de gobierno de Sineu y la Policía Local ha vuelto a aflorar estos días con motivo de un nuevo decreto de alcaldía que obliga a los agentes a cubrir un servicio extraordinario, en esta ocasión con motivo de la Semana Santa, una medida que los policías consideran "ilegal" y que responderán en los tribunales.

El alcalde Miquel Gelabert Confit (Gent per Sineu) firmó el pasado 11 de abril un decreto mediante el que ordena al jefe de la Policía Local que planifique los servicios de cuatro efectivos para que "queden correctamente cubiertos los actos del Día del Ram" previstos para hoy domingo "entre las 8.30 y las 13.30 horas" debido a la "gran importancia cultural y repercusión social" de las fiestas locales de Pascua y porque el Día del Ram "se considera de interés general", por lo que se precisa de "una correcta organización del tráfico, cortes de calles y seguridad ciudadana".

El pasado año, el alcalde ya tuvo que firmar otros decretos para obligar a los agentes a cubrir la seguridad de algunos eventos extraordinarios. Gelabert justifica el nuevo edicto en el escrito presentado por la Policía Local en octubre del pasado año mediante el que los agentes manifestaron su negativa a realizar servicios extraordinarios al no estar conformes con sus condiciones laborales y porque estos servicios son voluntarios para los funcionarios.

El pasado martes día 9, el jefe de la Policía Local emitió un informe en el que confirmaba que los agentes no estaban dispuestos a realizar servicios extraordinarios hoy, por lo que el alcalde ha decidido obligarlos a ello por decreto. El regidor admite en el escrito que los servicios por Semana Santa "podrían considerarse previsibles, aunque se transforman en excepcionales o de emergencia por la anormalidad provocada por la plantilla de la Policía Local debido a su no disponibilidad por reivindicaciones relacionadas con sus condiciones laborales".

En este sentido, fuentes de la Policía Local de Sineu afirmaron que el caso ya está en manos de los servicios jurídicos sindicales para denunciarlo en los tribunales. "Tomaremos las medidas que consideremos necesarias", apuntaron.



Conflicto antiguo

Las mismas fuentes explicaron que "el conflicto viene de lejos" y está motivado por la "negativa" del actual equipo de gobierno a "respetar acuerdos laborales anteriores" entre el consistorio y la plantilla y por la "manera autoritaria" del alcalde de influir en los horarios de la policía "sin convocar una mesa de negociación".

La plantilla expresa su malestar por el retraso en la convocatoria de una mesa para negociar las condiciones laborales. "Le dijimos que mientras no quisiera negociar nos negaríamos a hacer horas extra porque no pueden obligarnos a hacerlas siempre que no pase algo extraordinario o imprevisto; él dijo que tras el verano convocaría la mesa para negociar, pero nos ha citado una vez para presentar una propuesta que respondimos con una contrapropuesta que ellos tienen desde febrero y aún es hora de que vuelva a convocarnos", apuntan las fuentes consultadas.

Además, denuncian que el alcalde ha convocado otras cinco mesas en las últimas semanas para negociar con otros funcionarios mientras siguen esperando que les cite a ellos para tratar de alcanzar un consenso para cerrar un conflicto que se arrastra desde hace muchos meses. La Policía Local de Sineu está compuesta por cinco agentes, aunque uno de ellos está de baja.