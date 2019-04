Los quintos de sa Pobla piden disculpas por los destrozos en el instituto Can Peu Blanc

Los quintos de 2001 de sa Pobla han pedido disculpas por los destrozos cometidos en el instituto de Can Peu Blanc de la localidad, que hoy ha amanecido con graves actos de vandalismo atribuidos a los propios quintos, algo que ellos no niegan. "Queremos disculparnos por el vandalismo que ayer se llevó a cabo en el IES Can Peu Blance y pedir perdón a la dirección, al profesorado y a los alumnos", indican en un comunicado hecho público esta tarde.

Asimismo, los quintos aseguran que "no todos" los actos que se les han imputado han sido realizados por ellos, en referencia a una serie de pintadas aparecidas en la Plaça Major y en la Plaça Alexandre Ballester, así como la rotura de la puerta de vidrio del instituto. "A pesar de ello, nos hemos encargado de pintar para quitar las pintadas y limpiar", aseguran.

Por último, los jóvenes reivindican unas fiestas "libres de vandalismo y destrozos en el pueblo" y reclaman a toda la gente que vaya a la fiestas de esta noche y de mañana sábado que "tenga una conducta adecuada".