Arrancan las consultas para que los vecinos elijan entre monarquía o república

Las consultas para que vecinos de distintos municipios mallorquines puedan decidir entre monarquí o república ya están en marcha. A las diez de la mañana han arrancado los de Esporles, Porreres y Sencelles, tres de los once organizados entre hoy y mañana. A las once ya se podrá votar en Alaró y Sóller, mientras que a partir de las 16 horas ya habrá urna en el Port de Pollença y una hora más tarde en Sineu. Mientras que mañana pasarán consulta Artà, Esporles y Pollença (por segundo día), Llubí y Palma.

Cabe recordar que se trata de consultas simbólicas y no vinculantes, con lo cual no entorpecen en ningún caso las campañas electorales. Como sus organizadores (colectivos y agrupaciones de electores, con el auspicio de la Obra Cultural Balear) no pueden utilizar el censo electoral, todo aquel vecino del municipio en cuestión que quiera votar puede hacerlo, siempre y cuando pueda demostrar que tiene más de dieciséis años de edad.

Cabe recordar que ya la semana pasada se pudo celebrar el mismo referéndum en Valldemossa, en el cual un 78% de los votantes se decantaron a favor de la república. Participaron 123 personas, de las que 97 se postularon a favor de la república mientras que 25 lo hicieron a favor de la monarquía.

Asimismo a finales de febrero ya se había celebrado otro similar en la Universitat de les Illes Balears (UIB), donde la pregunta concreta era "¿Estás a favor de abolir la monarquía como forma de Estado e instaurar una república?". Un total de 1.475 personas votaron y el 91% opinaron que 'sí' y se pronunciaron a favor de la república.