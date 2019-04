Més per Calvià insta a cumplir la ley de accesibilidad

Més per Calvià advirtió ayer de que el Ayuntamiento incumple una moción presentada por Esquerra Oberta por la cual la administración municipal se comprometía a no colaborar en ninguna iniciativa que infrinja la ley de accesibilidad y que impida "la plena participación de las personas con capacidades físicas diferentes". En este sentido, Més per Calvià pone como ejemplo la Mostra de Cuines, en la que hay media docena de restaurantes "no adaptados a la normativa".