Ana García Casado renuncia al PSOE de Andratx y pasa a ser concejal no adscrita

La regidora de Andratx Ana García Casado oficializó ayer su renuncia al Grupo Socialista y, a partir de ahora, quedará como concejal no adscrita en el Ayuntamiento.

En declaraciones a este diario, García Casado afirmó: "He dedicado cuatro años a aprender mucho y he intentado siempre dar lo mejor de mí. Pienso que lo más importante es ser consciente de hasta adónde se puede llegar y ser valiente para asumirlo, aunque no nos guste. Estoy muy agradecida por la confianza depositada en mí".