El Consell adapta al PTM los terrenos del Molí den Regalat, en la Colònia de Sant Pere

La Comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca aprobó ayer la adaptación de los polémicos terrenos del Molí den Regalat, situados en el núcleo costero de la Colònia de Sant Pere, al Plan Territorial de Mallorca (PTM), siguiendo la propuesta aprobada en el último pleno por el ayuntamiento de Artà. Se establece así la delimitación marítimo terrestre de 100 metros, lo que según el consistorio y ahora el Consell, permite a los promotores poder edificar seis unifamiliares más, además de los dos ya construidos.

Según la responsable de Territorio insular, Mercedes Garrido, "se pasa de esta forma de 22 a 6, una reducción importante de la edificabilidad. Recordemos que el Molí den Regalat es hoy suelo urbano y eso es incontrovertido, pese a que últimamente se nos intenta llevar a discusiones hacia otro sentido", dijo Garrido en referencia a la defensa por parte del GOB y de la formación local Alternativa per Artà, de considerar que la delimitación marítimo terrestre afecta a todo el solar, por lo que no debería permitirse ninguna construcción más puesto que se trata de un conjunto unitario, punto en el que no está de acuerdo el Consell de Mallorca quien alude a una sentencia del Tribunal Supremo.