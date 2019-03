Mari Germa , pregonera del Mercat Medieval de Capdepera

El ayuntamiento de Capdepera ha anunciado que Mari Germa Melis "será la pregonera del Mercat Medieval 2019". La escogida reconoce su sorpresa y demuestra humildad: "Yo no soy nadie, hay gente del pueblo que es más notable que yo, que hace más cosas y está más presente en la vida de Capdepera". En su pregón rememorará vivencias: "No sólo el Castell, que ya sabemos de su importancia, sino el pueblo en general, lo que he vivido en Capdepera". El Mercat Medieval 2019 se celebrará los días 17, 18 y 19 delpróximo mayo.