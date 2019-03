El Gobierno autoriza la inversión del excedente de 2018 por real decreto

Joan Carles Verd, presidente de la Federación de municipios de las Illes Balears (Felip) y alcalde de Sencelles, está esperando la comunicación oficial de que se ha aprobado un real decreto para que los ayuntamientos puedan invertir una parte del superávit de 2018 en obras financieramente sostenibles.

Verd sostiene que se produjo una reunión la semana pasada entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda en la que se informó de que se aprobaría por real decreto "ya que los presupuestos del Estado no han sido aprobados ni se van a aprobar por ahora". Sin presupuestos no es posible aprobar una ley ligada a los mismos que permita las inversiones y no queda otra salida que promulgar un real decreto. El presidente de la Felip pormenoriza que "en la reunión mantenida se trataron dos temas de vital importancia para nuestros ayuntamientos". Uno de esos temas es la posible ampliación del catálogo de obras calificadas como inversiones financieramente sostenibles "pero es preciso matizar que no se ha llegado a concretar. Parece ser que el Ministerio está dispuesto a ampliarlo pero de momento no son más que conversaciones", dice Verd.

Por otra parte, los municipios insisten en la necesidad de que se amplíe el plazo para determinar las inversiones. "Nos ocurre que hay ayuntamientos que cierran el presupuesto mediado el año siguiente o incluso casi a final. Eso hace que dispongan de poco margen para determinar las inversiones con cargo al superávit. Parece que lo ampliarán hasta 2020", dice.