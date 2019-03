Deberán cambiar la instalación eléctrica de la escuela de Búger

El Colegio de Enseñanza Primaria es Molins de Búger precisa la práctica sustitución de la instalación eléctrica para poder seguir funcionando. Esa es la conclusión a la que ha llegado una empresa especializada en evaluar el estado de viejas instalaciones eléctricas en edificios. El estudio ha sido encargado por el Ayuntamiento y el Govern.

Pere Torrens, teniente de alcalde de Búger, explica al respecto que "El IBISEC, que es el área de Educación, que se encarga de las inversiones está ya al tanto del resultado y nos ha solicitado que pidamos un presupuesto de reparación". Se trata de una inversión costosa para las arcas municipales pues Torrens reconoce que "estos trabajos suponen dinero; aún no sabemos cuanto, pero lo que sí puedo decir es que si el Ayuntamiento de Búger tuviera dinero ya estaría arreglado porque se trata de un tema que afecta a nuestros hijos".

La escuela es muy antigua, data del año 1959, y la instalación eléctrica no está preparada para soportar la carga actual que precisa el edificio.

"El cableado se debe sustituir y se deben instalar modernos sistemas de seguridad como es lógico", asegura el responsable municipal.

Potencia escasa



Por otra parte se ha constatado que la potencia eléctrica de que dispone la escuela es insuficiente. El teniente de alcalde informa que "tan solo tiene contratados 2,5 kilovatios, que es la que se contrataría para de una casa, no para un edificio público. Se va a tener que aumentar la potencia, pero claro, es imposible hacerlo hasta que no se haya renovado la instalación, porque la actual no lo soportaría".

En la actualidad el colegio de primaria sufre frecuentes cortes de electricidad porque al sobrecargarse la red, la ICP la desconecta. Torrens dice que "de momento se solventa solicitando a Endesa que momentáneamente desconecte la ICP. Evidentemente es una solución temporal que la compañía tampoco admitirá durante mucho tiempo".