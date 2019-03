Tres antiguos casales del centro histórico de Petra se convertirán en hoteles

Can Fiol, que fue adquirido hace tres meses, tendrá unas quince habitaciones.

Can Fiol, que fue adquirido hace tres meses, tendrá unas quince habitaciones. ll. riera

Petra tendrá tres nuevos hoteles urbanos en pleno centro histórico de la localidad, un verdadero boom del sector que se unirá al hasta ahora único establecimiento de estas características, de tan solo tres habitaciones en la plaza Ramon Llull. Con lo que en cuestión de meses podrían ser cuatro los que compitan por clientes en un municipio, que pese a no tener costa, es uno de los grandes alicientes histórico-culturales del Pla de Mallorca.

El que en estos momentos está más avanzado, que fue adquirido hace un año por un empresario manacorí y cuya inauguración se prevé para este próximo verano, es el denominado hotel-boutique Casal de Petra Rooms & Pool, y que se situará en el inmueble histórico de Can Busqueret de la calle Manacor. Constará de quince habitaciones que ya pueden ser reservadas online para los meses de temporada alta en una conocida página especializada, en la que aparecen ya imágenes virtuales de lo que será el exterior y la decoración de la habitaciones.

El segundo proyecto rehabilitará el que quizá sea el casal más grande de Petra, el de Can Fiol, situado en la esquina que forman las calles Major y Sol y que fue adquirido por sus promotores hace aproximadamente tres meses. En estos momentos se está pendiente de saber en cuántas habitaciones se distribuirá el espacio interior, aunque se prevé que no sean más de catorce o quince. En el caso de Can Fiol se da la peculiaridad de que la fachada está catalogada y protegida.

Finalmente está el proyecto para transformar en hotel el edificio de Can Fluixà, situado en la calle den Font y del cual el ayuntamiento de Petra ya tiene sobre la mesa la petición de permisos. Se desconoce por el momento de cuántas habitaciones constará.

"El hecho de mantener el patrimonio a la vez que se dinamiza la economía local nos parece una gran noticia", explica el alcalde petrer, Martí Sansaloni. "Con estos proyectos el pueblo no perderá su esencia al tiempo que se adapta a los tiempos que corren".

Además, y por lo que ha podido saber este periódico, habría incluso un cuarto establecimiento hotelero previsto, aunque por el momento sus promotores todavía no han acudido al consistorio para solicitar ningún tipo de permisos al respecto. Todo ello puede suponer un gran empuje en la evolución turística del municipio, que además de varios agroturismos cuenta en estos momentos con algo más de 600 plazas oficiales de alquiler vacacional a las que sumar a la nueva oferta de futuro. Un instrumento que pueda hacer llegar cada vez a más turistas la figura del franciscano Sant Juníper Serra, evangelizador de California y fundador de ciudades como Los Ángeles.