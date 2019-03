Los ecologistas constatan que la carretera de Campos no es de las más peligrosas

La autopista Palma-Llucmajor es tres veces más peligrosa que la carretera de Campos a Llucmajor. Así lo demuestra un estudio llevado a cabo por la Plataforma Antiautopistes a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

"Los datos que aporta la web de la DGT confirman que la carretera de Campos no es una de las más peligrosas de Mallorca, como se ha argumentado reiteradamente, y que las autopistas no mejoran la seguridad", señala Terraferida. "La siniestralidad no puede ser el argumento para la construcción de una nueva autopista que, recordémoslo, estos días está arrasando 52 hectáreas (más de medio millón de metros cuadrados) de tierras de labranza y arboledas de gran valor agrario, paisajístico y ecológico".

"En el período 2014-17 (aún no están disponibles los datos de 2018) ha habido cuatro víctimas mortales en accidente en la carretera de Campos y doce en la autopista Palma-Llucmajor", finiquitan los colectivos antiautopista.