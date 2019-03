Santa Margalida aplicará un sistema de identificación de perros analizando los excrementos

Far, Gabinet d'Estudis SL ha desarrollado una metodología única con su proyecto ADN Can, con el objetivo de hacer frente a la problemática en que se encuentran muchos municipios de España y de las Islas Baleares de encontrarse excrementos de canes en espacios públicos. El proyecto fue presentado ayer en la biblioteca de Can Picafort. El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, explicó que comenzará a aplicarse en breve en el municipio.

El Ayuntamiento ha cambiado ya la ordenanza incluyendo la identificación de los excrementos mediante análisis de ADN. Monjo dice que "cuando se encuentren excrementos se analizarán y si pertenecen a un perro censado se multará al propietario, si no se efectuarán rondas policiales identificando perros sin chip y se obligará a los dueños a censarlos".

Para llevarlo a cabo de manera efectiva Far, Gabinet d'Estudis trabaja conjuntamente con Vetgemonics SL (proyecto can-id) que cuenta con tecnología punta y metodología única en análisis genéticos en cánidos. Es un sistema de identificación de gran precisión con 128 marcadores. Tiene una precisión que garantiza que la muestra biológica analizada proviene de un solo animal y no ha sido contaminada con ADN de otro individuo. La precisión de ADN CAN permite elaborar un retrato robot (tamaño del perro, forma del cráneo, color del pelo, etc.) en el supuesto de que el perfil genético de las heces no esté en la base de datos.