La oposición de Sóller pide la "reparación inmediata" de las duchas del campo de fútbol

­El PP y el PI en el ayuntamiento de Sóller han exigido la "reparación inmediata" de las duchas del campo de futbol de Can Maiol para que los jugadores y niños dejen de ducharse con agua fría como ocurre desde hace un mes.

El portavoz del PP en el consistorio, Carlos Simarro, afirmó que "esta situación es totalmente inaceptable", ya que "tener las duchas averiadas durante más de un mes no se puede tolerar de ninguna de las maneras". Simarro reprochó el "nulo interés" del equipo de gobierno respecto las instalaciones deportivas averiadas aunque instó a la "reparación inmediata" de la avería. Por su parte, desde el PI, Jaume Bestard aseguró que "es una muestra más de que algo no funciona en el ayuntamiento, cuando las necesidades básicas de los usuarios no están garantizadas". El regionalista instó a la redacción de un plan director de instalaciones "para mejorar la calidad del servicio y bajar los costes". Más de 400 deportistas que practican el fútbol en Can Maiol están desde hace un mes sin agua caliente en las duchas debido a una avería de la caldera.