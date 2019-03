Las consultas monarquía-república siguen adelante pese a las prohibiciones

Las consultas populares (no vinculantes) para dirimir si los vecinos de diferentes municipios mallorquines prefieren un sistema monárquico o republicano seguirán adelante. Así lo acordaron ayer las diferentes uniones de electores y asociaciones que promueven estas votaciones en Llubí, Esporles, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Sencelles, Valldemossa y Artà.

Todo ello después de que las Juntas Electorales de Palma y Manacor prohibieran el jueves y ayer respectivamente, las consultas organizadas en estos dos últimos municipios, alegando incluso en que atentan contra la Constitución Española.

La Junta Electoral de zona de Manacor prohibió la consulta popular sobre el modelo de Estado que se iba a celebrar el próximo 7 de abril en Artà, por considerar que "no solo supone una infracción de la LOREG (artículo 50), sino también de la propia Constitución española que excluye la República como forma de gobierno".

Según la concejala de Alternativa per Artà y una de las principales defensoras de la votación, Aina Comas, la resolución "no nos ha pillado por sorpresa, aunque creemos que se trata claramente de un atentado contra la libertad de expresión. Son los vestigios del régimen que vuelven a aflorar".

Para Comas la respuesta de la Junta electoral de Manacor da a las consultas una entidad superior a la que en realidad tienen: "Son simbólicas y no vinculantes, sin censos. Solamente queremos poner sobre la mesa el debate del modelo político".

La voluntad de todas las entidades organizadoras en estos momentos es la de mantener las consultas en la fecha en la que están programadas, con algunos cambios como puedan ser los lugares de votación, que pasarían de los espacios públicos previstos a recintos privados, si fuera necesario.

La Junta de Manacor añadió que "no en vano en su artículo 1, párrafo tercero (la Constitución) establece que 'la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria'. No sin dejar de señalar que no se pueden admitir solicitudes de consulta en las que la opción a escoger resulta contraria al ordenamiento jurídico ni en los periodos comprendidos entre la convocatoria y la celebración de elecciones de diputados y senadores en las Cortes Generales".



Desde los ayuntamientos

Se da la circunstancia de que tanto en el caso de Artà como en el de Valldemossa, las solicitudes fueron presentadas a las juntas electorales a través de las secretaría de los ayuntamientos, lo que no sucede en otros municipios, donde los colectivos y entidades no pasan, en principio por ese filtro, por lo que no han recibido notificaciones.

En el caso de Porreres, por ejemplo, la Assemblea Popular, organizadora de la consulta, no recibió notificación alguna, por lo que también mantienen fecha y lugar, en la plaza de la Vila, al aire libre, para evitar utilizar un edificio público que diera lugar a suspicacias. La única colaboración municipal en este caso, es la petición de urnas al consistorio.