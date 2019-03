Desciende en coche un tramo de la escalinata del Calvari de Pollença

Un automóvil marca Volkswagen descendió un tramo de la escalinata de 365 perdaños del Calvari de Pollença ayer domingo por la mañana, llamando la atención de los viandantes que paseaban por esta vía peatonal, escenario del tradicional Davallament y uno de los lugares más emblemáticos de la localidad, flanqueada por cipreses y por catorce cruces.

El conductor se vio en esta comprotida situación al girar por uno de los pasos perpendiculares de la vía peatonal. Las imágenes del coche fueron publicadas por el grupo de Facebook Som Pollença, en el que vecinos del localidad comparten noticias, fotografías e incidencias que suceden en el pueblo.

Así lo ha confirmado hoy a este diario Martí Morro, uno de los integrantes de este grupo de Facebook, que explicó que el error del conductor se produjo en uno de los mencionados pasos perpendiculares del Calvari que conecta con viviendas. "No es la primera vez que ocurre, en una ocasión invadió el Calvari un repartidor en su furgoneta, y en la otra, como sucedió ayer el domingo, un coche particular que se equivocó al girar. No obstante, es una zona de escalones muy bajos, no hubiera podido descender el Calvari hasta el final sin dañar el coche", comenta Morro.

La Policía Local de Pollença conoció por este mismo grupo el episodio que se produjo en el Calvari, aunque no se presentó denuncia alguna. No obstante, el agente que comentó lo sucedido con este diario quiso subrayar que es necesario ir muy despistado para invadir la escalinata, pues la prohibición del giro está suficientemente indicada.