Una científica 'poblera' en la Antártida

Investigación femenina. El proyecto científico, organizado por la ONG australiana 'Homeward Bound', solo contará con la participación de cientificas para "crear en el imaginario colectivo la realidad de que las mujeres podemos llegar a cualquier lugar que nos propongamos".

Marga Gual Soler, de sa Pobla, es la primera y única mallorquina de las mujeres científicas seleccionadas para formar parte del equipo español Homeward Bound 2019 que el próximo noviembre les llevará a la Antártida. Allí, durante tres semanas, un total de cien mujeres científicas de 33 países del mundo visitarán diez campamentos para presenciar de primera mano el impacto del cambio climático y generar conciencia sobre la necesidad de una colaboración global.

Además de Marga Gual, forman parte del equipo español las científicas Anna Cabré (Barcelona), Blanca Bernal (Madrid), Laura García (La Rioja) y Cristina Otano (Navarra). "Cinco mujeres procedentes de campos diferentes de la ciencia, tecnología e innovación, unidas por el compromiso frente al cambio climático y los desafíos que afronta nuestro planeta", afirman en su dossier de presentación.

"Homeward Bound", título de una canción de Simon y Garfunkel, es una ONG australiana con iniciativa global para formar y conectar a mil mujeres científicas de todo el mundo en el plazo de diez años, desde 2016 hasta 2026, para liderar un futuro sostenible; con el apoyo de Chistiana Figueres y Sylvia Earle, este mensaje ya alcanzó a 80 millones de personas", explica Marga Gual.

Christiana Figueres es secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y artífice del Acuerdo de París. Por su parte, Sylvia Earle es bióloga marina, exploradora de National Geographic y Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018. Ambas son consideradas como mujeres líderes contra el cambio climático.

A la pregunta de por qué la Antártida es el lugar escogido para tales investigaciones, Marga Gual responde que es "el lugar más remoto de la tierra y a la vez uno de los más afectados por el cambio climático, constituyendo el escenario perfecto para desarrollar nuevas ideas y colaboraciones lejos de nuestra zona de confort."

Solo mujeres



Sobre el motivo de que en las expediciones realizadas y en las previstas hasta el año 2026 solamente participen mujeres, en el dossier elaborado para el programa de 2019 se explica que "la expedición tiene una fuerte carga simbólica para crear en el imaginario colectivo de mujeres y niñas la realidad de que podemos (las mujeres) llegar a cualquier lugar que nos propongamos, aportando una visibilidad que de otro modo no sería posible."

La internacionalmente importante aventura científica incluye once meses de formación virtual de las participantes seleccionadas y culminará con la expedición a la Antártida en noviembre de este año 2019. Acarrea un coste de 15.000 euros por persona, más 3.000 euros para los vuelos a Ushuaia (Argentina). Estos costes se cubren mediante colaboraciones o patrocinios que las participantes están gestionando a través de grandes empresas e instituciones españolas comprometidas con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la conservación del medio ambiente y los océanos y la promoción de mujeres en los distintos campos de la ciencia.

En este aspecto, comenta Gual que "las cinco participantes de nuestro país firmaremos un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Igualdad del Gobierno de España".

Marga Gual, que estos pasados días estuvo en sa Pobla disfrutando de su familia y aprovechando que el pasado 8 era el Día Mundial de la Mujer, asistió al acto convocado en Madrid por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En su exposición en la mesa redonda que se llevó a cabo en dicha reunión, la mallorquina expuso, entre otras cosas, que "en la carrera científica se penaliza mucho estar seis meses de baja o un año fuera, porque es un sector en el que tienes que estar siempre al pie del cañón", sumándose así a la exposición de su compañera Anna Cabré, quien manifestó que "una de las dificultades más importantes es la maternidad que mata a bastantes científicas, mata sus carreras porque el sistema está hecho así; de ahí que muchas científicas esperemos hasta tener casi 40 años para ser madres. Son necesarios cambios en política y luego llegará el cambio de mentalidad", expuso la catalana.

La científica poblera se muestra visiblemente satisfecha e ilusionada con esta importante oportunidad que ampliará su ya brillante currículum profesional. "Una extraordinaria aventura con la que estoy muy ilusionada y de la que espero poder contaros cosas muy interesantes", manifestó a este periódico a lo largo de una conversación en la que también participaron su madre Maria Francisca y el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, que aprovechó para felicitar a Marga y desearle muchos más éxitos en su profesión científica.



Afincada en Washington tras pasar por Nueva York



Marga Gual estudió su carrera y el máster de Biología en la Universitat de Barcelona y el doctorado en Biología Molecular en la Universidad de Queensland (Australia). De ahí pasó a las Naciones Unidas, en Nueva York, en 2013, donde investigó el papel de la ciencia en el desarrollo sostenible y en alcanzar los objetivos del Milenio.

Desde 2014, Gual está instalada en Washington, donde empezó a trabajar en la American Association for the Advencenent of Science (AAAS), que publica la prestigiosa revista científica Science, en el ámbito de la diplomacia científica, tras participar en un programa de liderazgo en la Universidat de Georgetown.