Joan Nicolau lidera la nueva Assemblea de Vilafranca y Mateu Jaume renuncia

La izquierda de Vilafranca, es decir Més e Independents-Esquerra, se ha fusionado y la nueva Assemblea Oberta celebró el pasado fin de semana primarias. Venció con claridad Joan Nicolau, superando a Mateu Jaume, quien ha decidido renunciar a integrar la candidatura de cara a las próximas elecciones de mayo.

La lista de esta nueva formación que ha de confirmar cómo concurrirá a los comicios, si con el nombre de Assemblea, Candidatura Unitària u otra identificación, está compuesta, además del mencionado número uno Joan Nicolau, por Aina Sastre, Pau Palou, Apol·lònia Rosselló, Sere Salord, Marga Oliver, Pedro José Capó, Catalina Sansó, Biel Rosselló, Joana Sansó, Joan Miquel Barceló y Jaume Jaume.

Se da el caso de que Mateu Jaume, tras ser derrotado por Joan Nicolau, debería figurar en el puesto número 11. No obstante, esta misma semana ya ha anunciado su dimisión: "Estaba ilusionado con un proyecto plural, inclusivo y unitario y los resultados de las primarias no se ajustan a este perfil. Desde un principio y en reiteradas ocasiones Joan y yo pedimos que queríamos ir juntos al valorar que esta era la forma de confeccionar una lista ganadora, ya que juntaba las diversas sensibilidades que hay en la asamblea. Desde la posición 11 creo que poca casa puedo hacer y prefiero dar un paso atrás ya que este proyecto no me representa".

Cabe recordar que la alcaldía vilafranquera está ocupada desde el año 2011 por Montserrat Rosselló (PP y luego Partit per al Poble).