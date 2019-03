El ´discotaxista´ de Magaluf estrena un videoclip en que involucra a todo Calvià

Con el sonido de una carcajada estruendosa, primeros planos de su inconfundible barba azul y vistas panorámicas de la costa de Calvià, se abre el videoclip estrenado recientemente por el 'discotaxista' de Magaluf, Manu Wilk, un conductor de taxis que convierte cada trayecto en una auténtica experiencia musical.

El videoclip, muy marchoso, ya ha recibido centenares de visitas. En este trabajo audiovisual, participan otros taxistas del término, que realizan coreografías con Manu Wilk. También se han utilizado como localizaciones una gasolinera, un club de kárate y parques infantiles.

Este taxista de risa estruendosa y ritmo en el taxímetro lleva 15 años al volante en el municipio de Ponent. En una entrevista con este diario, contó que trabaja sobre todo en la zona de Palmanova y Magaluf, aunque también se mueve por otros núcleos del término. "Cuando empecé en esto del taxi, veía que en el turno de noche la gente te pedía que pusieses música, que hicieses un poco de disc–jockey. Y así empecé con esto, en plan broma", cuenta.

Barba azul

A sus clientes, continuó relatando, les gustaba. "Todo surgió hace unos ocho o nueve años. La gente me empezó a grabar. Y yo me dije: "La gente se lo pasa bien, la gente me reconoce, me saluda", comenta. Y así surgió la idea de la marca 'discotaxi'. Y así llegaron sus perfiles en redes sociales y la búsqueda de un look característico: barba teñida de azul, gafas del mismo color y gorra deportiva.

Relató que a los pasajeros les pide permiso para grabar el viaje desde su cámara GoPro colocada en el salpicadero de su vehículo. "No sólo es que les pida permiso, ¡es que algunos se enfadan si no les grabo!", dice Manu, y acto seguido suelta una risa gutural.

Explicó que pone música comercial: "Dance, electrónico... ¡Y reguetón! Me lo piden sobre todo los españoles, porque está de moda". Manu tiene muchos proyectos para seguir lanzando la marca 'Discotaxi Mallorca' y habla del próximo lanzamiento de un tema compuesto y producido junto a sus hijos. Y todo, siempre con su premisa de que "la vida es mejor con una sonrisa en la cara".