"Perdimos 3.200 euros al pagar por una casa en alquiler turístico que no existía"

"Alquilamos una casa en Deià. Al principio, todo eran atenciones. Una señora contestaba todos nuestros mails y era de mucha ayuda. Transferimos el dinero por adelantado. Ellos confirmaron la transferencia y, a partir de ahí, el silencio. Unas semanas antes de viajar, nadie contestaba al teléfono y comprobamos que no había ni rastro en Google de las personas con las que habíamos hablado. Perdimos 3.200 euros. Nuestras vacaciones quedaron arruinadas".

Testimonios como éste, de Lone T., se cuentan por decenas en foros de usuarios de portales como TripAdvisor, evidenciando que la proliferación de ofertas engañosas de alquiler turístico en Mallorca y otros destinos del Mediterráneo han puesto en guardia a los veraneantes europeos, a asociaciones de agentes de viaje como la británica ABTA y a organizaciones en defensa del consumidor.

Unas estafas que, según coinciden en señalar varios medios y operadores turísticos, son cada vez más "sofisticadas". Las falsas webs buscan ser más creíbles utilizando las palabras clave que más buscan los turistas o adoptando nombres muy parecidos a agencias legales.

La apariencia de realidad la consiguen también añadiendo fotos falsas del equipo de ventas o imágenes de casas publicadas en portales inmobiliarios auténticos.



2.400 euros de media

Sólo en Gran Bretaña –uno de los principales mercados emisores– se registraron en 2017 1.632 denuncias de este tipo de fraudes en diferentes destinos europeos, con un promedio de pérdidas por afectado de casi 2.400 euros, según informaba recientemente The Guardian, que recogía testimonios de otros afectados como Carla.

Ella pagó casi 3.500 euros a través de una transferencia bancaria y, después, nunca más se supo. Como en el caso anterior, al principio, eran todo atenciones, pero una vez hecho el pago, otra vez, el silencio.

"Intenté entrar en su web y no pude. Busqué en Google el nombre del agente inmobiliario con el que había hablado y encontré muchas quejas sobre él", relata. Asociaciones de consumidores en Balears como Consubal atienden cada temporada "entre 10 y 15" reclamaciones de personas que se sienten estafadas al contratar una casa vacacional.



Información falsa

"Recibimos bastantes quejas. En nuestro caso, no tanto porque la casa que hayan contratado no exista, sino, sobre todo, porque la casa no responde a las características que se habían puesto en el anuncio. Por ejemplo, que no están las vistas al mar que se habían publicitado", expone el portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez Sánchez.

Las propias compañías que se dedican a la comercialización de viviendas vacacionales de una forma legal publican en sus páginas web consejos a los usuarios para reservar de una forma segura y evitar así posibles fraudes.

Es el caso, por ejemplo, de Nord Villas Pollença, que en su blog tiene una entrada bajo el título 'Cómo evitar una casa vacacional de pesadilla en Mallorca'. Recomienda desconfiar de los intermediarios que piden una transferencia bancaria directa y recuerdan que las agencias legales suelen trabajar con pagos con tarjeta de crédito vía PayPal. Aconseja además utilizar herramientas como Google Maps para chequear la propiedad en alquiler.