Ordenan la paralización de las obras del chalé de la Serra de Alfàbia

La conselleria de Medio Ambiente del Govern ha ordenado la paralización de las obras de construcción de una vivienda unifamiliar en lo alto de la Serra de Alfàbia, un caso que había sido denunciado ayer por el grupo ecologista GOB. El conseller Vicenç Vidal ha explicado que, tras una investigación iniciada el pasado 21 de enero por parte de los agentes de Medio Ambiente, "se ha constatado" que el promotor del chalé "no dispone" de dos informes preceptivos de la Xarxa Natura 2000 y del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, por lo que la Conselleria ha comunicado hoy mismo al ayuntamiento de Bunyola y también al promotor de la construcción que se proceda a la "paralización de las obras", orden que ya ha sido cumplida "de forma voluntaria" por el constructor.

Vidal ha explicado que el movimiento de tierra fue detectado por los agentes medioambientales el pasado 21 de enero. Las obras correspondían a la construcción de un camino por la Serra de Alfàbia que "no contaba con licencia", por lo que los agentes públicos ordenaron la paralización de las obras de construcción del acceso a la futura vivienda. Según añade el conseller, el promotor sí mostró a los agentes la licencia para construir el chalé.

Al día siguiente, los agentes volvieron a la zona para comprobar si se habían paralizado las obras de construcción del camino, y constataron que las máquinas se habían retirado. "En estos momentos, los agentes iniciaron una investigación para determinar si la licencia (de la vivienda) se correspondía o no con la legalidad", apunta Vicenç Vidal, y el pasado 5 de febrero se trasladó a la Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca la petición para comprobar si la licencia de construcción que mostró el promotor "era adecuada".

Hoy mismo, según el conseller Vidal, los agentes medioambientales "han comprobado" que la licencia "no dispone de todos los informes preceptivos", por lo que se ha comunicado tanto a Bunyola como al promotor que "procedan a paralizar las obras". "Me consta que en estos momentos ya se ha paralizado la obra de forma voluntaria", ha asegurado Vidal. Por estos motivos, la conselleria considera que la licencia "no se ajusta a derecho". Al parecer, el promotor solamente había iniciado la construcción de una valla que delimita la parcela, pero todavía no había empezado a levantar la vivienda unifamiliar.