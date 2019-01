Levantan la sanción al niño autista de Calvià castigado sin comedor por una agresión

La dirección del colegio público de Calvià que impuso un castigo de un mes sin poder ir al comedor escolar a un niño autista de nueve años por agredir a una auxiliar educativa le ha levantado la sanción esta semana, por lo que el alumno ya puede disfrutar de esta actividad complementaria.

Así se lo comunicó el pasado martes la dirección del colegio Puig de sa Morisca (Santa Ponça) a la madre del estudiante, que había denunciado que el castigo no era la solución para los problemas de comportamiento de su hijo, además de lamentar el perjuicio que les ocasionaba tener que recoger antes al niño porque los dos cónyuges trabajan.

Por su parte, el partido Decide Calvià, liderado por la regidora no adscrita, Isabel Manresa, quiso "agradecer" la rectificación del centro escolar. "Eso sí, creemos que nunca debió de imponerse este castigo", argumentó Manresa, quien recordó que el castigo se empezó a aplicar el pasado siete de enero.



21 de diciembre

Los hechos que motivaron el procedimiento se remontan al pasado 21 de diciembre, antes del inicio de las vacaciones de Navidad. Ese día, la dirección del colegio notificó la sanción a los progenitores del niño después de que éste agrediese a una auxiliar técnico educativa (ATE) que asiste a este menor y a otro alumno.

No era el primer problema de comportamiento que mostraba el alumno, que presenta también un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En todo caso, la medida disciplinaria se encontró con el rechazo del propio ayuntamiento de Calvià, que, a través de la teniente de alcalde de Cohesión Social e Igualdad de Calvià, Nati Francés, expresó su desacuerdo con esa sanción.

La familia del menor y Decide Calvià se quejaron públicamente de la inutilidad del castigo dada la situación personal del menor. "Lo que necesita el niño es ayuda, porque no tiene la capacidad de discernir que no ha actuado de forma correcta debido al trastorno que padece. Apartarlo del comedor y aislarlo aún más no es la solución", argumentaron cuando estalló el caso.

Ante la situación creada, intervino la conselleria de Educación, que decidió enviar al colegio a técnicos especializados en trastornos de espectro autista y en dificultades de socialización para que analizasen el comportamiento del niño y aportasen pautas para atender sus necesidades especiales.



Apoyo psicológico

La madre del alumno aseguró ayer que en los últimos días ha mantenido alguna reunión con la dirección del colegio de Santa Ponça donde había salido la propuesta de prestar apoyo psicológico específico para el niño. La familia siempre se ha mostrado abierta a la posibilidad de trasladar al menor a un centro especializado, por lo que ha solicitado apoyo institucional.