El PSOE se queda sin representación en Maria tras pasar sus dos ediles al grupo mixto

Gabriel Ferriol y Bernadí Gual, que se presentaron a las elecciones municipales de Maria de la Salut por el PSOE, y han formado parte del equipo de gobierno junto a los representantes de El Pi y de Més, han presentado un escrito al ayuntamiento en el que renuncian a seguir representando al PSOE en el Consistorio. En la nota explican que toman esta decisión para ser coherentes con lo que la Agrupación Socialista de Maria decidió en asamblea el pasado 25 de septiembre.

Dicha agrupación, en un comunicado firmado por el actual secretario general de los socialistas de Maria, Guillem Mas, expone que, en relación a un escrito firmado por Bernadí Gual y Biel Ferriol en el mes de febrero, en el que anunciaban darse de baja del PSOE, se acordó pedir la baja de estos dos regidores del grupo municipal socialista y se pedía que Gual y Ferriol pasasen a formar parte del grupo de no adscritos, asumiendo que a partir de aquel momento el PSIB-PSOE no tendría representación en Maria.

"Este acuerdo fue tomado en asamblea fruto de la disconformidad y falta de consenso con el equipo de gobierno de este ayuntamiento con los que no compartimos algunas de sus últimas decisiones ni sus formas", acaba diciendo la carta. "Una vez registrado el escrito, pasamos a formar parte de los no adscritos siguiendo con nuestro trabajo de regidores por lo que fuimos elegidos y manteniendo el pacto con el actual equipo de gobierno", aseguran Gual y Ferriol.

Guillem Mas comenta que no se han entendido con los dos concejales y que no recibían respuestas a sus requerimientos. "Esta situación tenía que producirse tarde o temprano. Les pedíamos celebrar reuniones y nunca lo hemos conseguido". "Cuando afirmaron que se daban de baja del PSOE, tuvimos muy claro que, al no ser del partido, no podían firmar las actas como si lo fueran y tuvimos que intervenir. No había otra solución", afirma Mas.

"Nosotros lo que hicimos fue darnos de baja del PSOE, a nivel nacional, porque muchas de sus actuaciones iban en contra de nuestra manera de ver las tesis socialistas. Nunca pensamos en abandonar a nivel local; teníamos que cumplir el pacto de legislatura a tres bandas que habíamos firmado. Es cierto que las reuniones que celebrábamos eran de carácter informal, por problemas de horarios de conciliación familiar, pero fueron muchas las propuestas que recogimos de la agrupación y fueron llevadas al pleno. Sus peticiones y dudas siempre fueron atendidas", acaban diciendo Gual y Ferriol.