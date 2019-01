La elección como candidato del PP de Félix Sánchez aplaca la fuga de afiliados

Félix Sánchez será el candidato del Partido Popular a las elecciones locales en la ciudad de Inca. Ayer fue presentado oficialmente en una concurrida sede local de los populares en la ciudad. Gabriel Company, candidato autonómico por el PP, asistió al acto y tuvo palabras de elogio para Sánchez.

"Nunca fui una opción para liderar la candidatura. Yo he llegado tras una renuncia de la persona que se venía postulando desde hace tiempo y de una propuesta que ha resultado fuertemente rechazada por muchos afiliados y simpatizantes", resume Sánchez su acceso al liderazgo. Se refiere a la renuncia de Rosa Maria Tarragó, que según fuentes próximas pretendía elaborar una lista muy estructurada pero que ha contado con negativas por parte de muchas de las personas que buscó. Y se refiere también a la designación inicial de Mar Nicolau como posible candidata y la fuerte polémica que ha generado, incluso entre las filas populares, debido a sus opiniones controvertidas en las redes sociales.



Presiones

Felix Sánchez explicó que decidió presentarse tras recibir muchas presiones por parte de afiliados. Asegura: "No conozco a Mar Nicolau y por lo tanto no puedo opinar sobre su candidatura. No obstante, ante la reacción negativa de mucha gente que empezó a criticar la decisión y la presumible fuga de votos que íbamos a padecer decidí dar un paso al frente y presentar mi precandidatura". Sánchez sostiene que no "imaginaba que la reacción fuera tan negativa pero por lo que me iba llegando de varios sectores es que no nos iba a votar ni el Tato".

Rafel Torres, presidente local del PP, explica que "la responsabilidad de haber designado inicialmente a Nicolau es mía. No imaginaba entonces que fuera a salir todo lo que se ha visto después de su historial en las redes sociales". Torres asegura que "no hubiera sido una mala candidata pero, como ella misma reconoció, ha sido algo imprudente al verter opiniones llevada por el acaloramiento del momento. Pero que son opiniones y palabras que quedan escritas. En política se debe ser coherente y sobre todo muy prudente".

Torres indica que "se le designó como precandidata tras la renuncia de Rosa Tarragó. Ella quería hacer una lista muy buena pero se topó con muchas negativas de la gente que pretendía. Busco mucha gente fuera y probablemente debería habar trabajado más con la de partido. Mar era la número dos de Tarragó y pensé que ante la falta de otras opciones era lo mejor. Después surgió toda la polémica y la decisión de optar por Félix Sánchez en la asamblea celebrada hace dos días".



Perfil

El candidato no es un recién llegado a la política pues en la actualidad es concejal del grupo popular. Es un político de perfil técnico con experiencia en la gestión pública. Es economista y su currículo acoge el haber sido gerente del Hospital Comarcal de Inca. La elección de Sánchez parece haber aplacado las críticas en el seno del partido y aunque recuperar la alcaldía se antoja una tarea difícil, el candidato aseguró que quiere lograrlo con "un programa transparente, basado en una buena gestión de recursos, que dé comodidad y buen servicio al ciudadano".

Gabriel Company, candidato a las autonómicas, dijo de Sánchez, que es "un hombre que sabe dar un paso al frente cuando es necesario, comprometido, muy válido, y no me cabe la menor duda que será un buen alcalde para Inca".

La entrada de ambos a la sede de los populares fue largamente aplaudida por el centenar de afiliados reunidos.