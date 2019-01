Xisco Toni Llobera Batle: "Cuando me diagnosticaron la esclerosis padecí una tormenta emocional"

Paco Llobera (sa Pobla 1957) es un ejemplo de superación a través del arte. "Empecé a pintar cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple a los 40 años".

P De jugar al baloncesto en sus años mozos a moverse en silla de ruedas. ¿Cómo se supera ese difícil trance?

R Cuando me diagnosticaron la enfermedad de esclerosis múltiple, padecí una tormenta emocional, como si se me cayera el mundo encima. Y de aquella tormenta nació la exploxión artística para sumergirme en la pintura como efectiva terapia para liberarme de aquella situación. Mi profesor fue el genial Tano Pomar, que con su sabiduría artística y su encantador carácter, siempre me animó a moverme en un mundo completamente nuevo para mí.

P ¿Cómo definiría su estilo?

R Me encanta crear las texturas, los temas y hasta el material o materia sobre la que plasmo el dibujo, la imagen de lo que quiero interpretar. Digamos, pues, que mi pintura se puede calificar como creativa.Lo que más me ha costado a lo largo de estos años de mi carrera artística ha sido encontrar un estilo propio dentro de diferentes estilos, como el abstracto, surrealismo abstracto, figurativo, paisaje, retrato, desnudos femeninos o las figuras o personajes populares tan nuestros como los caparrots y los dimonis.

P ¿Se pueden ver en la exposición muchos cuadros con motivos santantonians ?

R Sí, se pueden ver bastantes, como de los caparrots, dimonis, Sant Antoni, la cruz de Tau, los gigantes y otros temas relacionados con las fiestas populares, entre una variada temàtica expresada en diferentes estilos pictóricos.

P ¿Después de más de 25 exposiciones, de cuál de ellas se siente más satisfecho?

R Sin duda alguna de la primera retrospectiva que hice en el año 2012 en el Museu d'Art Contemporani de Mallorca. Debo confesar que me sentí plenamente consolidado. Nací como artista pintor.

P ¿Y ahora nos ofrece su segunda retrospectiva?

R Bueno, yo prefiero llamarla como retrospectiva actualizada, ya que aporto obras que no expuse en la primera y que, para mí, tiene un especial significado y una nueva explosión de sentimientos emocionales, que me han llevado a titular esta muestra con el lema "crear es vida".

P ¿Qué se puede ver en la muestra?

R Yo diría que un poco de todo; abstracto sobre sensaciones, inquietudes, estados de ánimo. Una radiografía del alma en la que saco lo que llevo dentro en cada estado anímico.

P ¿Hasta cuándo estará abierta la exposición?

R Permanecerá abierta al público hasta el 18 de este mes de enero en la calle Asalto número 13.