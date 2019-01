El PP de Alaró denuncia la pérdida de más de medio millón de euros en inversiones

El grupo municipal Junts per Alaró-PP denuncia la "falta de previsión" del actual equipo de gobierno a la hora de ejecutar las inversiones previstas y que deben realizarse antes de final de año. Su portavoz, Llorenç Perelló, acusa al Ayuntamiento de "falta de claridad y de ganas" para la mejora de las infraestructuras, ya que han dejado una cifra total de 528.671 euros sin invertirse.

En este sentido, la regidora socialista Aina Munar replica que "esta cantidad no se pierde, sino que se destinará a pagar una deuda producida por la mala gestión del PP. Este año pagaremos la última cuota del solar de la calle Blanca de son Penyaflor, que ha costado a todos los 'alaroners' un millón de euros, más intereses; con este presupuesto hubiéramos podido hacer muchas más inversiones. Cabe añadir que, por el pacto entre el Ayuntamiento y el propietario, no se puede utilizar dicho solar hasta que no se termine de pagar".

Durante los últimos meses se ha hecho una mejora de proyectos como el nuevo parque infantil de Son Tugores, embellecimiento de la plaza Sebastià Jaume y mejoras en la calle Metge Jaume Colom.

Según Perelló, "estas prisas vienen dadas después del aviso durante el mes de octubre de que este dinero podría perderse si no se ejecutaban estas obras" a lo que Aina Munar responde que "las obras se han ejecutado dentro del plazo legal, es decir, durante el año 2018; la obra de la calle Metge Jaume Colom se retrasó porque el superávit se aprobó tarde". Además, Aina Munar añade que "el PP solo pone pegas a las mejoras que ha hecho el Ayuntamiento ya que en 8 años no hicieron nada. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer propuestas para el superávit y no hemos recibido respuesta".

Por su parte, Perelló critica la "incapacidad de gestión del actual equipo de gobierno año tras año, ya que durante el ejercicio de 2017 el gobierno local había presupuestado un total de 2,1 millones de euros correspondientes a inversiones a ejecutar durante ese año y solo fueron capaces de invertir 1,02 millones, un 48'43% de lo previsto".

El portavoz del PP añade que "con estas cifras queda clara la incapacidad del equipo de gobierno para poder ejecutar las mejoras previstas en sus propias cuentas municipales". Además, Llorenç Perelló apunta que "el alcalde ha estado preocupado todo el año 2018 por Cataluña y ha abandonado Alaró, pero ahora se pone a ejecutar obras de cara a las elecciones, habiendo perdido medio millón de euros y teniendo una importante falta de aparcamientos y la necesidad de construir un centro de día".