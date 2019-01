La joven Mar Nicolau se perfila como candidata del PP a la alcaldía de Inca

Ni el exalcalde Rafel Torres ni la regidora Rosa Maria Tarragó. Finalmente, el PP de Inca podría presentar en los próximos días a la joven Mar Nicolau como la inesperada candidata a la alcaldía por la formación conservadora.

Aunque sigue existiendo secretismo alrededor de la persona que finalmente liderará las listas electorales el próximo mes de mayo, todo apunta a que la elegida es Mar Nicolau, responsable de la asociación empresarial Activa't Inca, cuando desde hacía tiempo se especulaba con la posibilidad de que la candidata fuera Rosa Maria Tarragó, actual regidora del grupo municipal del PP.

Ayer, el exalcalde Rafel Torres no desmintió esta posibilidad. "Nosotros seguimos trabajando con Rosa como candidata, pero no negaré que se ha hablado de la posibilidad de que Mar encabece las listas, aunque hay otras opciones", señaló. Lo que es seguro, según confirmó, es que él no repetirá como candidato a la alcaldía.