Sant Antoni de Manacor estrena vasos reutilizables y exclama ´Ves clar!´

Música, 'rotlos', 'tonades', 'picarols'. La salida de los 'dimonis' volvió a resultar apoteósica. Sus bailes cautivan a niños, jóvenes y adultos y el clásico "parapapatxín!" de cada mediados de enero está plenamente consolidado

Unos cien kilos de longanizas, otro centenar de botifarrons, unos doscientos litros de vino, alrededor de ciento cincuenta panes y clementinas. Muchas clementinas. Esta ha sido la parte gastronómica protagonista esta noche, celebración de la Torrada popular que ofrece el Patronat de Sant Antoni en la plaça de Ramon Llull y primera ballada dels dimonis.

Antoni Gomila Grimalt, presidente del Patronat, consultado por este diario también destaca el estreno, en el marco de la nueva campaña cívica Ves clar!, de los vasos retornables y reutilizables, iniciativa similar a la que se desarrolla en múltiples verbenas de Mallorca.

En concreto, esta noche en Manacor, se han brindado vasos "con el fin de reducir el consumo de plástico de un solo uso". No en vano, la grave problemática global de los plásticos preocupa seriamente. Incluso al sensible santo anacoreta. Se ha fijado un depósito de un euro y aquellas personas que optan por no quedarse el vaso pueden recuperar después el dinero.

La torrada ha comenzado sobre las 20.30 pero no ha sido hasta las 22 horas cuando han irrumpido los dimonis y se ha encendido, un año más, la fiesta más sonada de Manacor. Emoción a raudales.