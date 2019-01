Proponen cambiar en Manacor el nombre de Via Roma, Portugal y Alemanya

Més-Esquerra, en la oposición del ayuntamiento de Manacor, elevará al pleno del Ayuntamiento a celebrar el próximo lunes una moción con los siguientes acuerdos: "Cambiar los nombres de las Via Alemanya, Via Portugal y Via Roma por nombres que homenajeen mujeres" y "estos nombres serán a propuesta de las entidades Assemblea Antipatriarcal de Manacor y Col·lectiu de Dones de Llevant". En la argumentación de la moción se advierte de que en Manacor "aún hay una serie de calles que mantienen nombres vinculados al franquismo, todavía son presentes los nombres de los países o capitales que apoyaron el alzamiento fascista de 1936". Además, "sólo hay ocho calles con nombres de mujeres en todo el núcleo de Manacor".