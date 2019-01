El pleno de Montuïri aprueba el reconocimiento de méritos a los mejores estudiantes

El ayuntamiento de Montuïri ha aprobado el reconocimiento de mérito por los buenos resultados obtenidos en el curso 2017-18 a los estudiantes Antònia Miralles Gomila y Miquela Barceló Bauçà por la matrícula de honor en bachillerato, Rafel Verger Jaume por el premio al rendimiento académico de excelente en ESO y a Margalida Capellà Alcover por el premio al rendimiento académico en ESO. El regidor Guillem Mas (PSOE) comentó que no veía claro este punto del orden día puesto que "premiar lo que es tu trabajo produce cierto recelo". El consistorio acordó, no obstante, la periodicidad anual de estos reconocimientos.

Por otro lado, en el capítulo de ruegos y preguntas del pleno ordinario de diciembre, el portavoz del PP, Joan Antoni Ramonell, solicitó si existían zonas gratuitas de wifi en la zona urbana. El alcalde contestó que en estas semanas la empresa Conecta Balear está procediendo a la instalación de la fibra óptica y que, en consecuencia, cabrá esperar.

A raíz de la intervención del PP, surgió el tema de la demolición de las casas del Rafal Franc según denunció ARCA. El alcalde (Més) ofreció las mismas respuestas que en su día publicó este diario de que "estas obras contaban con la correspondiente licencia como consecuencia del informe técnico favorable del arquitecto municipal y del Consell puesto que no halló constancia de que la finca Can Polit o Rafel Franc figurara en el Catálogo de Protección del Patrimonio". El concejal e historiador Guillem Mas (PSOE) apuntó que "en esta licencia en foravila, algo ha fallado. No entiendo cómo el arquitecto municipal dio el visto bueno. Hay gente preparada a la que debía consultarse".