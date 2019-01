La ministra Maroto anunciará la próxima semana los proyectos industriales de Cemex en Lloseta

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado hoy que la próxima semana presentará sendos proyectos industriales para las plantas de la cementera Cemex, afectadas por un anuncio de ERE de extinción, en los municipios de Lloseta y Gádor (Almería). Sin aportar detalles sobre el contenido de estos proyectos, Maroto se ha referido a la situación de los 200 trabajadores afectados por el ERE de extinción que finalmente la empresa Cemex dejó en suspenso para abrir una negociación con la administración y los sindicatos.

Ambos proyectos que serán anunciados por Maroto la próxima semana forman parte del grupo de catorce alternativas industriales que durante la pasada semana fueron analizados por la Mesa de Reindustrialización constituida para buscar una solución a la crisis generada por el anuncio de cierre en ambos municipios.

El principio de acuerdo alcanzado por el Ministerio, los sindicatos y las empresas involucradas está en fase de redacción final, tras lo cual se presentará públicamente y será firmado por las administraciones, Cemex y las empresas que formarán parte de la solución.

Cabe recordar que Cemex comunicó a mediados de octubre que iba a paralizar su producción de cemento en estas dos fábricas. La multinacional no ha dado marcha atrás en su pretensión de paralizar la producción de cemento, aunque ha aceptado mantener actividad industrial en ambas comarcas con el objetivo de recolocar personal en otros proyectos productivos no necesariamente vinculados a la producción de cemento. En el caso de la fábrica de Lloseta se pondrán sobre la mesa ocho proyectos industriales que todavía no se han anunciado.