Descartan la presencia de termitas en el colegio Es Putxet de Selva

El alcalde de Selva, Antoni Frontera (Arrelam), se mostró ayer confiado en que el centro escolar Es Putxet de la localidad pueda reabrir tras las fiestas con todas sus aulas operativas después de que dos inspecciones recientes hayan descartado la presencia de termitas y de deficiencias estructurales.

Esas inspecciones se produjeron después de que, tras una visita efectuada al centro el pasado 21 de diciembre, el arquitecto municipal emitiese un informe en que prescribía la no utilización de algunas aulas hasta que empresas especializadas realizaran un diagnóstico preciso de la situación.

En declaraciones a este diario, Frontera explicó que esta visita estuvo motivada por las quejas transmitidas desde el centro, relativas a la presencia de hormiga blanca en elementos estructurales, como ya había sucedido en otras ocasiones. El chequeo se centró en las aulas de segundo, tercero y quinto curso, además de la de 'psico', apreciándose indicios de termitas y problemas con la vibración de los forjados.

Tras la inspección ocular del arquitecto municipal, quien estuvo acompañado del alcalde y otros cargos municipales, se solicitaron dictámenes a una empresa especializada en plagas y a un especialista en estructuras, según relató ayer Frontera.

En el primer caso, refirió el alcalde, la empresa consideró que no había afectación de hormiga blanca (termitas). El profesional de las estructuras dictaminó, por su parte, que no había indicios alarmantes y que los movimientos registrados eran los característicos de este tipo de forjados, según precisó Frontera. Consultada al respecto, la conselleria de Educación informó de que, tan pronto como tuvo noticia del informe del arquitecto municipal, hizo gestiones para analizar el estado de las estructuras. Los resultados del informe encargado, señalaron estas fuentes, estarán listos hoy. En todo caso, avanzaron que la conclusión preliminar es que no hará falta cerrar ningún aula.