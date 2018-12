Calvià confía en acreditar 50.000 habitantes para no perder ayudas

El gobierno municipal de Calvià confía en que, en la próxima constitución del pleno tras las elecciones locales de 2019, el término acredite más de 50.000 habitantes lo que le posibilitaría mantener el "estatus" de municipio grande y así poder tener más facilidad de acceso a subvenciones estatales y europeas.

Así lo aseguró ayer el primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Andreu Serra (PSOE), el día después de que el Ayuntamiento hiciese público que la corporación tendrá cuatro regidores menos la legislatura que viene (pasará de 25 a 21) por bajar de la barrera de los 50.000 habitantes a fecha uno de enero de 2018 hasta situarse en 49.333 censados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, Serra recordó que, cuando se constituya el Consistorio (el próximo verano), el baremo que se usará será el padrón a uno de enero de 2019. "En este caso, nuestra previsión es que en esa fecha tendremos más de 50.000 habitantes. Se ha producido un incremento de 2.000 personas durante 2018. Aparte, hemos depurado errores que no eran significativos pero que también se podrán sumar a los nuevos empadronamientos", argumentó.

Para ejemplificar la importancia de no perder este "estatus" demográfico recogido en la Ley de Bases de Régimen Local, el teniente de alcalde destacó que en España hay 145 municipios con más de 50.000 habitantes, mientras que en el escalafón inferior (de 20.000 a 50.000) hay miles de localidades. De ahí que, si se baja en el escalafón, la competencia sea más dura a la hora de optar a ayudas de la Unión Europea, por ejemplo.

El portavoz de Esquerra Oberta de Calvià, Alfonso Rodríguez Sánchez, remarcó la importancia de que, en junio, se pueda acreditar ese límite poblacional, ya que, dijo, la "diferencia es fundamental". Respecto al bajón en el censo, Rodríguez Sánchez compartió las explicaciones del gobierno municipal: "Por las explicaciones que nos han dado, había muchos extranjeros que se habían dado de alta y que luego no habían ratificado la renovación del censo. Esto no significa que no están residiendo en el municipio. Igual residen, pero solo de segunda residencia y no se han dado de alta en el padrón".



Margen competencial



La regidora no adscrita, Isabel Manresa, subrayó la idea de que "quedar fuera de estos parámetros sería muy gravoso para la ciudadanía calvianera". Manresa recordó que Calvià aumenta "considerablemente" su población en verano y que es necesario que "pueda tener cubiertas todas sus necesidades en concordancia con una ciudad de tales características".

En línea con el resto de la oposición, el portavoz del Grupo Popular, José Manuel Ruiz, recordó que los municipios de más de 50.000 vecinos tienen un mayor margen competencial, en transporte público y servicios de bomberos, por ejemplo. "Es verdad que este nivel de población te da un estatus diferente; un estatus que se corresponde con un municipio como Calvià", argumentó.