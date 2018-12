Alternativa per Pollença decide que sus ediles roten en el cargo a partir de 2019

La asamblea celebrada por Alternativa per Pollença este mes decidió ampliar la rotación de cargos orgánicos a los cargos electos, de tal forma que las personas que entren como ediles después de las elecciones municipales de 2019 no agotarán el mandato, sino que se irán pasando el relevo con una periodicidad de, en principio, un año. Así lo anunció Alternativa en un comunicado, en que detalló que durante esa asamblea se decidieron los ocho primeros puestos de la lista, que serán ocupados por las siguientes personas: Marina Llobera, Rafel Morro, Pere Josep Coll, Tonina Amer, Tomeu Sales, Antònia Cerdà, Guillem Barceló y Tomeu Serra. En lo que respecta al orden de la candidatura, se decidió que la lista será encabezada por la actual regidora y portavoz de Alternativa, mientras que los otros puestos "serán concretados en el momento de cerrar la lista, aunque en un sistema de rotación el lugar ocupado no tiene excesiva relevancia, ya que lo que se busca es que todo el mundo acabe siendo regidor".

Esta agrupación señala que la rotación de cargos electos "no es una absoluta novedad". En este sentido, informa de que, en los últimos tiempos, han estado en contacto con otras candidaturas municipales que "ya hace años que la ponen en práctica", como Compromís per Cerdanyola, Gent per Gramenet o Xirivella Sí Se Puede.

Otro de los acuerdos que surgió de la última asamblea fue la aprobación del relevo en la coordinación de la organización. La hasta ahora coordinadora, Antònia Cerdà, le pasa el relevo a Ramon Cerdà.