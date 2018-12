Felanitx aprueba unas cuentas "responsables" de 18,7 millones

Felanitx ha aprobado un presupuesto de 18,7 millones de euros para 2019. Unas cuentas "responsables y realistas" para el equipo de gobierno (Bloc-El Pi-PSOE) y "electoralistas y sin inversiones destacadas" para la oposición comandada por el PP. Estos números suponen también un aumento notable respecto a los últimos presentados durante la pasada legistatura por el Partido Popular, y que fueron de 16,7 millones.

"Lo más importante es que ya no debemos amortizar nada, porque a finales de año liquidamos por completo la deuda que arrastrábamos", recuerda Joan Xamena, primer teniente de alcalde. Lo que sin embargo no hará que el consistorio se embarque en ninguna inversión destacada.

"En este sentido continuamos con lo que hasta ahora veníamos haciendo, que es la reforma de determinadas calles, paseos peatonales, carriles bici... en este sentido no pensamos en las próximas elecciones", ratifica el concejal de Urbanismo, consciente de que los 1,6 millones de la partida no dan para pasarse de la raya.

Entre lo más destacado, sin embargo, está la consecución del paseo peatonal de s'Arenal de Portocolom por 240.000 euros, el carril bici hasta Cala Ferrera por algo más de medio millón de euros, la construcción de una nueva cubierta para el polideportivo de Cas Concos, o la puesta a punto por ejemplo de las calles Roca del Boira y Rodrigo y Triana. "Además de una partida importante para mejorar la calidad del agua de Felanitx ciudad".

Pero lo que para unos es un paso económico importante, para otros es un parche "que además sube de forma descarada la presión fiscal a los vecinos", remarca Biel Tauler (PP). "Estos números son de los gastos que no han hecho los años anteriores y las numerosas subvenciones que les llegan de Palma".

Sin centro ni Deixalleria



El Partido Popular no entiende, a su vez, "que el gasto corriente haya subido más de dos millones de euros en apenas tres años. Han tenido que realizar 25 modificaciones de crédito hasta octubre. Han privatizado todos los servicios, pero se ve que no han hablado con los vecinos porque están enfadados con la limpieza de las calles y el cierre de comercios en el centro". El PP critica, precisamente, que los problemas que el equipo de gobierno tenía como prioridad para 2018 "no se han resuelto, ya que el centro histórico está incluso peor y la Deixalleria ha fracasado", dice Tauler.