Negocios de Portals versionan a Mariah Carey para celebrar la Navidad

El espíritu navideño ya se vive en Portals Nous (Calvià) al ritmo de uno de los temas más conocidos de Mariah Carey. Algunos comercios de la localidad han colaborado en un divertido vídeo en que empresarios y clientes salen cantando la popular canción de la artista norteamericana 'All I want for Christmas is you' ('Todo lo que quiero por Navidad eres tú').

El vídeo ha sido una iniciativa difundida en las redes sociales por la agencia inmobiliaria Real Homes Mallorca, con sede en Portals, que, de esta manera, ha querido felicitar la Navidad a todos sus seguidores y, de paso, ayudar un poco más al fomento del tejido empresarial local.

Quienes frecuenten las tiendas de esta localidad calvianera podrán reconocer caras muy conocidas del supermercado, la tienda de regalos, la farmacia, la peluquería, entre otros negocios.



Estrofa de la canción

Cada uno de los protagonistas del vídeo aparece cantando en inglés una frase de la primera estrofa de 'All I want for Christmas is You', desde su lugar de trabajo. "Yo no quiero muchas cosas por Navidad/Sólo hay una cosa que necesito/No me importan los regalos bajo el árbol de Navidad/Yo sólo te quiero para mí/Más de lo que nunca sabrás/Haz que mis deseos se vuelvan realidad/Todo lo que quiero por Navidad eres tú", dice la canción, que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.