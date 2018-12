Ni en desembre assolellat et treguis la capa del costat

Entra l'hivern

Tot i que al llarg de la tardor ha fet dies que semblaven d'hivern i altres de ple estiu –qualcú ha dit que no ha fet tardor: hem passat de l'estiu a l'hivern!-, dia 22 comença l'hivern. Som a la vigília de la setmana nadalenca, dels bons desitjos i de les estrenes, dels betlems i els arbres de Nadal, de les nadales i les neules, dels carrers il·luminats... i de la pressió ferotge del consumisme. Si bé és veritat que en els àpats de finals d'any era un bon auguri gaudir de l'abundància dels aliments perquè semblava que acabar bé l'any i començar-lo millor –referit al menjar i a la companyia dels familiars- era un presagi positiu; avui no té sentit aquesta interpretació, ja que els costums han canviat.

La Mare de Déu de l'Esperança (18)

Cada vespre, a partir d'avui, en les funcions dels vespres es cantaven unes antífones que començaven amb "Oh Virgo Virginum", les quals la gent anomenava de la "O" per mor del començar sempre amb aquesta exclamació; per això també és coneguda com la Mare de Déu de la O. Era l'advocada de les dones embarassades, a la qual demanaven un part ràpid i poc dolorós. També la veneraven els corredors d'orella, precursors dels actuals agents de borsa, i els mestres daguers i ganiveters. Anomenada també la festivitat de l'Expectació del Part de la Santíssima Verge. Aquest és el dia fixat com a oficial per la litúrgia popular per a guarnir i enllestir els altars i tota l'església amb garlandes de mata, neules de paper, etc., que són els ornaments propis de les festes de Nadal. És la patrona d'Alaró i de Capdepera.

Sant Tomàs (21)

La seva festivitat és dia 3 de juliol; però molta gent la celebra avui perquè fins al 1955 l'Església Catòlica la hi celebrava. Aquest nom, en arameu, significa "germà bessó". És l'apòstol que, dubitatiu, demana a Jesús: "Senyor, no sabem a on vas, com podrem reconèixer el teu camí?" I Jesús li respongué: "Jo som el camí, la veritat i la vida" (Jo 14, 5-6). Segons la llegenda fou màrtir a l'Índia i la iconografia sobre ell tracta exclusivament sobre la incredulitat. "Venturosos aquells que creuran sense veure!" li digué el Mestre quan ell va ficar el dit dins la seva llaga. Com que abans de ser deixeble de Jesús havia estat llenyataire, el tenien per patró els qui vivien o es guanyaven la vida en el bosc; també era invocat per aquells que tenien problemes de visió. Avui començaven les fires de sant Tomàs que duraven fins a la vigília de Nadal, en les quals l'aviram, els productes agrícoles o les matances eren els exponents més importants.

Solstici d'hivern (22)

Avui es compleix el solstici d'hivern –el sol en la perpendicular del Tròpic de Capricorni-. El sol descriu la trajectòria aparent més baixa respecte de l'horitzó i la més curta de tot l'any, a l'hemisferi nord. Avui és el dia més curt de l'any i, com a contrapartida, la nit més llarga. El sol surt a les 7 h. 16 min., hora solar; i es pon a les 16 h. 25 min. El dia dura 10 h. 9 min., i la nit 13 h. 51 min. A partir d'avui els dies començaran a allargar-se de nou. . En el calendari popular, el solstici d'hivern –el Sol Nou- se celebra per Nadal, i començava l'any natural, i per això el foc del tió era el "foc nou"; i el d'estiu –el Sol Ple- per sant Joan (24 de juny). En el nostre calendari –eminentment solar- Nadal i sant Joan divideixen l'any en dos períodes: hivern i primavera, i estiu i tardor. El nom de Joan, relacionat amb Janus, divinitat solar dels romans, que obria la porta de l'hivern (ianuarius = gener) i també la de l'estiu; així el trobam a sant Joan Baptista (24 de juny) i san Joan Evangelista (27 de desembre). Antigament, la nit del solstici d'hivern –la darrera de l'any- era dedicada als difunts de la família i a la seva memòria; el foc de la llar era per a ells i el seu record esdevenia comunió en l'àpat sacrificial.

Recomanacions

Dimarts (18) és el Dia del Migrant. Dimecres (19) és el Dia de la Cooperació Nord-Sud. Dijous (20) és el Dia internacional de la Solidaritat Humana.

El llibre "II Jornades d'Estudis Locals de Lloret de Vistalegre" on es recullen les onze comunicacions presentades, totes elles referides a Lloret. Enhorabona per l'edició´!

El llibre "S'Albufera, memòria i paisatge. 30 anys del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca", a càrrec de Francesc Lillo i Miquel Frontera; hi ha llibres que esdevenen una joia només fullejar-los, perquè t'adones tot d'una de la passió, els sabers, l'experiència, la dedicació i l'estima de les persones que els han enllestit; aquest és la història i el present d'un racó únic de Mallorca: vos convid a gaudir-lo! Gràcies Francesc i Miquel!