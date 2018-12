El nuevo partido Llibertat de Llucmajor rechaza apoyar a los alcaldes de esta legislatura

Tras doce meses de primarias, el nuevo partido político Llibertat Llucmajor, que tiene previsto concurrir a las elecciones municipales de 2019, celebró durante su reunión anual de afiliados el cierre del proceso. Esta nueva formación ya promociona su lista de personas integrantes candidatas y además desvela los puntos base de su hoja de ruta para la legislatura que viene, 2019-2023. Entre sus líneas rojas en cualquier pacto de gobierno, "únicamente habrá un alcalde, la lista más votada de un pacto" y "no se apoyará como alcalde a ninguno que fuera alcalde en esta legislatura".

Llibertat Llucmajor informa de que en estos momentos suma alrededor de ochenta miembros. Presupuesta para la campaña electoral una inversión de unos 5.000 euros. "Pondremos toda la carne en el asador", espetó Frank García durante la presentación del presupuesto del partido.

Competencias



Volviendo a las líneas rojas "en cualquier pacto de gobierno", Llibertat señala que "no se participará ni tratarán asuntos que no sean competencia del Ayuntamiento"; "los alcaldes pedáneos deberán residir en las zonas que representan"; "los concejales deberán asumir áreas en base a sus conocimientos"; "se unificarán los contratos de limpieza y mejorará el presupuesto en mantenimiento urbano"; "se deberá instalar una comisaría y crear un aparcamiento público en s'Arenal"; "se asegurará el bilingüismo del Ayuntaminto"; "se defenderá la instalación de alcantarillado para Cala Pi, es Pas y Vallgornera", etc. En www.llibertatllucmajor.es, Facebook y Twitter divulga su función.