Disputas internas hacen peligrar la fundación ACA

La Federación de Bandas realizó el domingo dos estrenos de Xavier Carbonell y Román Alís, en el Teatro de Petra. El concierto se enmarcó en el XXXIX Encuentro Internacional de Compositores, que este año coincide con el aniversario de los 40 años de la fundación ACA.

Fueron impulsados por el compositor Antoni Caimari, que este año está teniendo dificultades para desarrollarlo por parte de un grupo de patrones que está intentando devolver las ayudas destinadas al encuentro de compositores. Este grupo se habría intentado construir en primera instancia con la mitad de patrones políticos. Posteriormente, parece ser que se instó a otros patronos y al creador a que les apoyaran para formar una comisión que habría llegado a este acuerdo de retirar las ayudas.

Cabe destacar que no habría sido el propio patronato liderado por Caimari quien habría llegado al acuerdo de retirar las ayudas en el marco de los 40 años de la fundación. Cabe recordar también que esta comisión no habría sido refrendada por el Registro de Fundaciones como un órgano de gobierno, ni estaría contemplada en los estatutos. El Registro General de Fundaciones les informó que las acciones que pretendían llevar a cabo no les constituían como un órgano de gobierno. Caimari informó que dejó de participar en dichas reuniones porque "no veía claras las intenciones". Al parecer habrían pretendido llegar a acuerdos sin el resto de patronatos, para ejecutarlos, como muestra el actual acuerdo al que habrían llegado y ejecutado sin pasar por patronato, informando a las instituciones que apoyaban el festival, que según su acuerdo renunciaba a las ayudas para celebrar el Encuentro Internacional de Compositores en los 40 años de ACA. Un hecho que ha creado ciertas discrepancias entre el propio patronato.

Entre sus acuerdos existiría también el que Caimari pasara el mes de Octubre con menos de 250 euros al mes y se daba el caso de que estaría sin teléfono, y sin la autorización para adquirir uno. Los músicos ya se han solidarizado con el compositor, que está recibiendo muestras de apoyo locales y nacionales.