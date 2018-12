Alternativa per Santanyí pide al PP que reactive ya la ordenanza de ocupación de la vía pública

Alternativa per Santanyí no entiende como el equipo de gobierno local del PP no pone en marcha los mecanismos para poder desarrollar la ordenanza municipal de uso de la vía pública, que ponga las cosas claras en terrazas o comercios que usa parte del espacio común para sus negocios, comprobando los metros y el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad el pasado mes de febrero.

Según apunta el portavoz de la formación, Jaume Amengual, en estos momentos "existe una paralización de las reuniones que los colectivos y el Ayuntamiento debían llevar a cabo para implementar la normativa. Lo que hay en estos momentos es un descontrol total y absoluto", señala. Lo que afecta a su vez, por ejemplo, a la movilidad de los peatones, que se encuentran con impedimentos no regulados en la vía pública. La portavoz de Vianants de Santanyí (grupo perteneciente a Vianants en Lluita), Alejandra Araya, señala que existe una ley de accesibilidad universal que el consistorio debería hacer cumplir.

Y es que desde que se aprobó la moción "tan solo se ha realizado una reunión dentro del calendario al que se comprometió el Ayuntamiento", apunta Amengual. "Nuestro municipio necesita una actuación urgente que ordene la ocupación , eliminando todo tipo de obstáculos y barreras para garantizar la accesibilidad de todas las personas. También hace falta delimitar de forma clara y mediante marcas visuales, el espacio concedido para la ocupación y realizar un control que garantice su cumplimiento", asegura Alternativa.