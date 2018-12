El pacto PSOE-Independents de Son Servera aprueba un presupuesto de 16,2 millones para el 2019

En la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer en el consistorio de Son Servera se aprobaron las cuentas anuales para 2019, que ascienden a 16.200.000, incrementándose un 2'85% respecto al actual presupuesto municipal. Destaca el aumento de ingresos en materia del Impuesto de construcciones y obras y por el Impuestos de bienes inmuebles, que a pesar de estar congelado desde el 2015 se incrementa debido al afloramiento de construcciones que no estaban dadas de alta.

Con estas cuentas el endeudamiento a finales del 2019 será del 20%, después de dedicar una partida de 400.000 euros a cancelar deuda municipal. En el apartado de inversiones resalta el nuevo servicio que unificará los servicios de recogida de residuos y limpieza en el municipio, con nuevos sistemas de recogida puerta a puerta, para incentivar el reciclaje, esperando llegar a una cuota del 45% en 2019 y que dispone de una partida de 1.800.000 euros.

También está previsto que se atienda una de las demandas de Servicios Sociales; la de mantener abierto el centro de día durante los fines de semana.

Las cuentas se aprobaron con los votos a favor del equipo de gobierno formado por PSOE-Independents, mientras que PP y ON Son Servera votaron en contra y Més se abstuvo. Desde el PP se recriminó al pacto que no bajara más los impuestos a los ciudadanos, ahora que el presupuesto lo va permitiendo, mientras que desde ON se reprochó que no fueran unas cuentas participativas y que no se hubiera contado ni con la oposición ni con la ciudadanía. Por su parte, Més entiende que las cuentas no son malas pero que sí cojean sobre todo en que podrían ser más participativas.

La carrera profesional



En la misma sesión también se aprobó la carrera profesional de los funcionarios y personal del Ayuntamiento. Tras el acuerdo llegado con los sindicatos se aprobó un calendario progresivo para cobrar la carrera profesional a partir del 1 de enero de 2019, incrementado el salario en un 10% a partir de esta fecha y llegará al 100% en 2022. Desde la oposición se criticó las maneras en que se han llevado las negociaciones por parte del pacto PSOE-Independents, con el personal que reclamaba un derecho.

ON Son Servera recriminó no solo que no se le reconociera este derecho, sino que además tampoco el equipo de gobierno, como administrador del dinero público, no haya actuado para hacer cumplir las obligaciones a quienes no las cumple, o que se les permita hacer las 35 horas, cuando a nivel estatal son más y así lo recuerda un informe solicitado por el propio equipo de gobierno a la Comunidad Autónoma. Los populares eran partidarios de incrementar hasta el 25% pero con una valoración actualizada de los puestos de trabajo. La propuesta se aprobó con los votos a favor de PSOE, Independents y Més y las abstenciones de PP y ON.