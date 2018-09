El ayuntamiento de Pollença inicia los trámites para recuperar la gestión de la limpieza viaria

El ayuntamiento de Pollença ha iniciado los trámites para recuperar la gestión del servicio de limpieza viaria. El pleno del pasado jueves aprobó iniciar el expediente para la modificación de la forma de gestión de la prestación del servicio público de limpieza viaria mediante una gestión directa con la creación de una sociedad mercantil local vinculada a la empresa municipal Emser.

El punto fue aprobado únicamente con los votos a favor de Junts Avançam (equipo de gobierno) y Alternativa per Pollença, mientras que el resto de grupos, incluido UMP, cuyo regidor forma parte del gobierno local, optaron por la abstención al mostrarse escépticos sobre la remunicipalización del servicio.

Cabe recordar que en 2015, el TSJB anuló el contrato mediante el que se adjudicaba en 2010 el servicio a una UTE empresarial al apreciar irregularidades administrativas en el proceso de adjudicación que habían sido denunciadas por dos empresas aspirantes. Desde entonces, el servicio se presta precario hasta la formalización de un nuevo contrato.

Finalmente, presionado por Alternativa, que había condicionado su apoyo a los presupuestos a la recuperación del servicio de limpieza, el equipo de gobierno ha iniciado los trámites para remunicipalizarlo.

Memoria justificativa



El próximo paso es la creación de una comisión que en dos meses debe redactar una memoria justificativa para demostrar la conveniencia de aplicar una gestión directa.

El alcalde Miquel Àngel March explicó que un estudio técnico y económico sobre la municipalización dibuja un "escenario de futuro" que "redimensiona" el servicio. Según este dictamen, el coste del servicio alcanzaría la cantidad de 1,4 millones de euros anuales, cifra que se incrementaría en un quince por ciento si la gestión es prestada directamente por el Ayuntamiento. Actualmente, el consistorio paga 900.000 euros anuales a la adjudicataria.

Además, el alcalde añadió que "es fundamental que el servicio de limpieza y el de recogida de residuos sea realizado por la misma empresa para optimizar recursos".

Por su parte, a excepción de Alternativa, partido que apuesta totalmente por la remunicipalización, los partidos de la oposición expresaron su "escepticismo" sobre la aplicación de una medida que calificaron de "marrón" para la próxima corporación.

El exalcalde Tomeu Cifre Ochogavía, portavoz de Tots per Pollença, acusó al equipo de gobierno de "no creer" en su propia iniciativa y de aprobarla "porque Alternativa la reclama". Aventuró que la nueva comisión "no se reunirá ni una vez en los siete meses que faltan de legislatura".