Búger acuerda cambiar de lugar la placa de homenaje a los represaliados

El pleno del Ayuntamiento deacordó anoche con los votos a favor del PP y del teniente de alcalde,(PSOE), que se cambiaría de lugar el monolito y la placa que contiene, de homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil, a un lugar "del cementerio municipal donde sea más visible y tenga mayor relevancia", explicó el alcalde,. Éste se abstuvo en la votación y, según explicó después, "fue para mantenerme un poco neutral, habida la polémica, y viendo que de todas formas se iba a aprobar".

Més per Búger votó en contra de la propuesta. Cabe destacar que PSOE y Més han gobernado juntos hasta hace poco tiempo. Una ruptura traumática de relaciones provocó que Capó retirara todas las delegaciones a los representantes de Més y desde entonces el PSOE gobierna con dos concejales y apoyos puntuales con el resto de partidos.

Rafel Capó manifestó, tras finalizar la sesión, que "el monolito fue instalado junto a la entrada del cementerio en los meses en que Liniu Siquier (Més) fue alcaldesa con nuestro apoyo, pero no nos informaron de dicha colocación. Posteriormente se produjo una queja de un vecino que consideraba que el monumento dificulta la visión de una tumba de su familia". El alcalde explica: "Coincide que esta persona fue el último alcalde del pueblo de la época franquista, pero a mí eso no me importa. Todo ciudadano puede formular una queja y debe ser escuchado por el Ayuntamiento". No obstante, Liniu Siquier, considera que tiene mucho que ver. El monolito está en dominio público y probablemente si le ensalzara en su labor como alcalde, ese ciudadano no tendría queja. ¿Y si no era el lugar más apropiado, Por qué PSOE y PP no lo dijeron hace un año, cuando se colocó, y lo deciden ahora a la carta?"

Acusaciones

Capo sostiene que "en un pueblo se ha de gobernar para todos y si existe la posibilidad de llevar a cabo una actuación sin que haya quejas de nadie no tiene cabida hacer las cosas por fastidiar". En este sentido Capó quiso aducir a su predecesora en el cargo, y por extensión a sus antiguos socios de gobierno: "Están actuando para entorpecer la gestión municipal; por pura política partidista", dijo.

El alcalde manifestó que "se informará de la decisión a la asociación para la Memoria Histórica porque la finalidad del acuerdo es instalarlo en un lugar donde sea más visible y tenga más notoriedad".

Por otra parte, cabe recordar que el monolito que será trasladado fue objeto el pasado lunes de una agresión. Desconocidos lo rociaron con pintura.