Entidades y vecinos de Campanet presentan alternativas a la variante que quiere ejecutar el Consell

Laacogió unaacerca de laque el Consell y el Ayuntamiento pretenden llevar a cabo con la finalidad dey para la que se pretenden alternativas.

Si hace unos meses representantes de la institución insular presentaron dicho proyecto, con la posibilidad de diversas alternativas, ahora el PP local hizo suya una nueva que será presentada como una alegación durante el período de exposición pública a la misma, que finaliza esta misma semana. El PP considera que el trazado que propone es más respetuoso con las fincas por las cuales transcurre.

Hasta la fecha el pleno del ayuntamiento no se ha pronunciado respecto a esas diversas alternativas. El GOB, así como diversos particulares, presentarán alegaciones al proyecto a fin de que este no se lleve a cabo al detectarse diversas irregularidades además de considerar que esta no solventa el problema de tráfico de la localidad, provoca una gran destrucción de territorio y causa un gran impacto ambiental.

Apoyos



Cabe recordar que todos los partidos locales se muestran a favor de la construcción de la variante aunque con matices.

El grupo ecologista GOB denuncia a su vez "el impacto paisajístico" que provocará la futura variante de Campanet, un proyecto "no justificado que destrozará el suelo rústico" por donde transcurrirá el trazado.

El GOB explica que el proyecto consiste en la construcción de una "carretera nueva de veinte metros de ancho" que, a su entender, "no arreglará los problemas de movilidad de Campanet", cuya "falta de estrategia" obliga a que el tráfico se concentre en el eje principal debido a la falta de conexión de los viales laterales y de los diferentes barrios de la localidad.

Por otra parte, el GOB señala que la tipología de vía prevista "no se corresponde con la concepción de ronda urbana, sino que es una nueva carretera que atraviesa mayoritariamente suelo rústico, con los impactos graves que ello comporta". Los ecologistas reclaman que se descarte este proyecto y se diseñe otro "concebido como elemento de integración".