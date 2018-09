Tummy Bestard: "No me asusta, sant Juníper ya está donde le corresponde"

El anuncio hecho por la universidad californiana de Stanford estos días de eliminar el nombre de sant Juníper Serra de una avenida y un edificio del campus, no parece haber preocupado en exceso al histórico presidente de la asociación Amics del Pare Serra y excónsul de los Estados Unidos en Mallorca, Tummy Bestard, quien considera casi anecdótico el episodio, que la universidad de San Francisco escuda en el hecho de una conquista territorial española, violenta con el nativo americano a través del sistema de Misiones.

"No me asusta; sant Juníper ya está donde le corresponde desde que fue canonizado", explica Bestard. "Todos los personajes históricos de esta envergadura tienen sus enemigos y Serra no es una excepción, pero estoy tranquilo porque ya es oficialmente santo. Se han dicho animaladas sobre él y su evangelización de California, han roto sus estatuas, etc... es así, no todo el mundo puede amarlo. También se iba a eliminar su figura del capitolio de Washington y al final ha quedado en nada", se ratifica el excónsul estadounidense.

Por su parte el alcalde de Petra, Martí Sansaloni, señala que "si durante décadas ha existido consenso acerca de su figura, ahora no comprendo por qué se quiere eliminar su nombre de la universidad. Creo que la historia puede reinterpretarse pero no reescribirse... todo el mundo está de acuerdo en que ayudó a crear y hacer crecer lo que hoy son grandes ciudades de los Estados Unidos".

Sansaloni critica que "si la Iglesia le hizo santo es porque vio méritos en él y no por matar indios". "Pienso que todo esto se debe más a la opinión de grupúsculos que a una mayoría de la gente".

En estudio



La dirección de la prestigiosa universidad estadounidense situada en Palo Alto (San Francisco) planea substituir el nombre del religioso nacido en Petra en 1713 y canonizado en 2015 por el papa Francisco, de una avenida peatonal que discurre por la zona centro del campus conocida como la Serra Mall y del edificio Serra House, una residencia de estudiantes y centro académico.