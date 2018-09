Las obras de un aparcamiento en Sóller sacan a la luz un importante vertido de fecales

Las obras de ampliación del aparcamiento de la calle Cetre han sacado a la luz un importante vertido de aguas fecales que desemboca en un aliviadero (eixugador) que discurre por la parcela afectada por la excavación. El agua fecal se mezcla con el agua de lluvia que recoge la conducción, que acaba por verterla en el torrent Major.

El hallazgo se produjo el viernes pasado durante la ejecución de las obras del aparcamiento. Los operarios se percataron que por el eixugador fluía agua de color gris que emanaba el hedor propio de las aguas fecales. Tras descubrirlo se dio aviso al Ayuntamiento con el fin de intentar localizar el origen del vertido fecal.

Según han explicado desde el ayuntamiento de Sóller, varios operarios se metieron en la acequia y fueron recorriéndola hasta el punto donde el aliviadero se hace subterráneo. La inspección no dio resultados ya que no se pudo localizar el origen del vertido. Desde el Ayuntamiento explicaron que tras la inspección se cree que tiene su origen en el barrio de El Dragonar, pese a que la sospecha no se ha podido confirmar aún.

Los operarios municipales continuarán con las pesquisas con el fin de determinar la procedencia y acabar con el vertido de aguas fecales. Se teme que su filtración al subsuelo pueda afectar a las aguas subterráneas con la que se abastecen numerosas fincas particulares de la zona.