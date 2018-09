La escuela de música Antoni Torrandell de Inca podrá impartir estudios superiores

p. c.

El centro ha sido adaptado a las nuevas necesidades. p. c.

La Escola Municipal de Música Antoni Torrandell de Inca podrá impartir cursos superiores debido a que ha sido aceptada la reivindicación histórica para que el centro sea un conservatorio profesional de música, lo que permitirá a los alumnos completar su formación en la ciudad sin necesidad de desplazarse hasta Palma a cursar los estudios superiores.

El ayuntamiento de Inca confirmó ayer que a partir de ahora se implantará la enseñanza de grado medio hasta sexto curso en la escuela Antoni Torrandell.

El centro 'inquer' impartía hasta la fecha enseñanza elemental de música, desde el grado medio hasta el cuarto curso. Los alumnos estaban obligados a ir a Palma para los exámenes trimestrales. Actualmente, la escuela cuenta con casi veinte profesores y 170 alumnos. También imparte estudios de enseñanza no reglada para los alumnos que quieren estudiar música pero sin el objetivo de obtener un título.



Ampliación de las instalaciones



En los últimos meses, la escuela municipal de música ha ido adecuando sus instalaciones con el objetivo de cumplir con los requisitos de espacio que se precisan para impartir los estudios profesionales de música.

Asimismo, fuentes del consistorio 'inquer' explicaron que el hecho de que Inca cuenta a partir de ahora con un centro de estudios musicales profesionales también será muy beneficioso para los alumnos que residen en pueblos de la comarca, que ahora podrán cursar sus estudios en la capital del Raiguer.

En este sentido, el Govern ha adscrito una serie de escuelas municipales al nuevo conservatorio de Inca. Son los casos de Alcúdia, Binissalem, sa Pobla, Selva, Santa Margalida y Muro. A partir de ahora, el nuevo conservatorio de Inca será el centro de referencia de los alumnos que cursan sus estudios musicales en los citados municipios.

Respecto a las clases de danza, el objetivo municipal es "trabajar para conseguir los espacios adecuados para impartir al menos el grado elemental", ya que la danza se impartirá de forma no reglada con profesorado titulado. No obstante, la actual sede del conservatorio de Inca no reúne las características que necesitan los espacios donde se imparten clases de danza.