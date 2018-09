Alternativa per Santanyí lamenta el "poco interés" en los presupuestos participativos

Alternativa per Santanyí , en la oposición del Ayuntamiento, lamenta que el PP se oponga a sus propuestas a fin de mejorar la participación ciudadana. "La propuesta de un servicio de línea verde para resolver los problemas diarios en la vía pública ha sido rechazada -en el reciente pleno-, así como tampoco ha prosperado la idea de unos presupuestos participativos para que cada uno de los pueblos del municipio pueda tener voz en las inversiones que el Ayuntamiento realiza. Una vez más hemos podido constatar el poco interés en esta materia del equipo de gobierno", critica la formación de izquierdas liderada por el regidor Jaume Amengual.

También referente a la sesión plenaria, Alternativa informa de que pidió que se retirase el Reglament de complements de productivitat de la policía local, "ya que la plantilla no ha sido consultada ni informada de este reglamento previamente; el reglamento no es lo suficientemente claro y no especifica los criterios con los cuales se aplicaría".